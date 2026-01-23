Pas d'alcool

Après avoir conquis Montréal et même Paris avec ses événements éphémères, le concept «Croissound» franchit une nouvelle étape en ouvrant pignon sur rue.

Le mélange de café, de croissants et de musique électronique en plein milieu de la journée fait fureur. Fondé par Lisa Rey, une Française de 27 ans établie à Montréal, le concept «Croissound» propose des partys de 10h à 14h, sans une goutte d’alcool.

Le succès a été tel que l'organisation lance officiellement son propre café ce week-end sur la rue Saint-Denis, à l'angle de Mont-Royal, pour donner le coup d'envoi à la saison 2026.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Lambert Drainville discuter de ce phénomène avec l'entrepreneure Lisa Rey, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.