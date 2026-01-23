Au Minnesota, l’agence «Immigration and Customs Enforcement» (ICE) a procédé à l’arrestation d’un enfant de 5 ans.

Les images du petit garçon ont fait le tour du monde, suscitant l’indignation un peu partout. Comment est l’ambiance à Minneapolis?

Écoutez Freddy Posine, résident de Roseville, en banlieue de Minneapolis, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que les interventions de l’ICE se seraient intensifiées ces dernières semaines, ciblant notamment les abords des écoles.

Freddy Posine rapporte que les agents attendent que les parents viennent chercher leurs enfants pour procéder à des arrestations.

Ce climat de tension a forcé certains établissements scolaires à fermer temporairement leurs portes et a poussé des résidents à se munir de leur passeport en permanence, même en étant citoyens américains.