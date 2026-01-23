Reprise des travaux ce lundi au parlement

Alors que le Parlement canadien reprend ses travaux ce lundi, les deux figures marquantes de la scène politique fédérale, Mark Carney et Pierre Poilievre, se retrouvent tous les deux sur la sellette pour des raisons bien différentes.

Pour Mark Carney, le premier ministre du Canada, l'année 2026 est celle de tous les défis: il doit impérativement livrer des résultats concrets sur ses promesses, notamment en ce qui concerne les infrastructures, le logement et les exportations vers les États-Unis. Et la pression est d'autant plus forte que l'incertitude plane sur l'avenir de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) avec l'imprévisibilité de Donald Trump.

De son côté, le chef conservateur Pierre Poilievre fait face à une contestation interne. Malgré ses succès passés, il doit se soumettre à une révision de son leadership vendredi prochain. Pour maintenir son autorité et éviter d'être affaibli par son propre caucus, il devra obtenir un appui massif, idéalement supérieur à 80%.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités: