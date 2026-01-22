Entente conclue entre les employés et la direction

Les travailleurs du Massif de Charlevoix ont finalement trouvé une entente avec leur employeur jeudi, après plusieurs semaines de négociations infructueuses.

Les membres du syndicat des salariés du Massif Petite-Rivière-Saint-François ont voté à 91% en faveur de la proposition du conciliateur en chef dans le cadre d’un vote secret. Cette nouvelle convention collective sera valable pour les cinq prochaines années.

La saison de ski du Massif pourra donc reprendre dès samedi. Une nouvelle qui soulage toute la région, où le Massif de Charlevoix est un acteur économique important.

Écoutez le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, à ce sujet, jeudi, à l’émission Le Québec maintenant.