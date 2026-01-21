 Aller au contenu
Politique provinciale
Succession de François Legault

Aucun candidat officiel, mais beaucoup d’appuis à Christine Fréchette

Dans les coulisses de l'Assemblée nationale / Cogeco Média

François Legault a pris la parole pour la première fois depuis l’annonce de sa démission, mercredi.

Il a notamment souligné l’importance de son parti dans la protection de la langue française et les avancées économiques qui ont été réalisées depuis son arrivée au pouvoir.

Pendant ce temps, la course à la chefferie de la CAQ n’en finit plus de s'amorcer. Aucun ténor du parti n’a encore déclaré son intention de se présenter officiellement ; pourtant, Christine Fréchette est déjà soutenue par plusieurs ministres.

Écoutez la chroniqueuse politique Christine St-Pierre revenir sur la course à la chefferie de la CAQ, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant.

Interrogée pour savoir quel candidat pourrait le plus plaire à François Legault, Christine St-Pierre évoque Christine Fréchette et Simon Jolin-Barrette.

«Christine Fréchette, évidemment, c'est la vision économique qu'il a voulu incarner dans ce parti-là. Puis Jolin-Barrette, c'est la version évidemment identitaire. Alors, est-ce que son cœur penche d'un côté ou de l'autre? Moi, j'avais senti que, lorsqu'il a nommé Christine Fréchette au Développement économique à la place de Fitzgibbon, il semblait y avoir une admiration pour cette femme, qu'il trouve probablement, évidemment et sûrement très talentueuse.»

Christine St-Pierre

