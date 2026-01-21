Succession de François Legault

François Legault a pris la parole pour la première fois depuis l’annonce de sa démission, mercredi.

Il a notamment souligné l’importance de son parti dans la protection de la langue française et les avancées économiques qui ont été réalisées depuis son arrivée au pouvoir.

Pendant ce temps, la course à la chefferie de la CAQ n’en finit plus de s'amorcer. Aucun ténor du parti n’a encore déclaré son intention de se présenter officiellement ; pourtant, Christine Fréchette est déjà soutenue par plusieurs ministres.

Écoutez la chroniqueuse politique Christine St-Pierre revenir sur la course à la chefferie de la CAQ, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant.

Interrogée pour savoir quel candidat pourrait le plus plaire à François Legault, Christine St-Pierre évoque Christine Fréchette et Simon Jolin-Barrette.