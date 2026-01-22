Une manœuvre spectaculaire en prolongation

Marie-Philip Poulin a de nouveau prouvé pourquoi elle est considérée comme la meilleure joueuse au monde en tranchant le débat en prolongation contre le Frost du Minnesota. Grâce à un superbe but sur un revers précis après une manœuvre spectaculaire, la capitaine a permis à la Victoire de l'emporter 2 à 1.

Outre l'héroïsme de «Captain Clutch», la gardienne de but Ann-Renée Desbiens a été fumante en repoussant 23 des 24 tirs dirigés vers elle, volant littéralement le match pour la formation montréalaise.

La Victoire retrouvera maintenant ses partisans à la Place Bell ce samedi pour affronter la Charge d'Ottawa.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités :