Une manœuvre spectaculaire en prolongation

Marie-Philip Poulin a de nouveau prouvé pourquoi elle est considérée comme la meilleure joueuse au monde en tranchant le débat en prolongation contre le Frost du Minnesota. Grâce à un superbe but sur un revers précis après une manœuvre spectaculaire, la capitaine a permis à la Victoire de l'emporter 2 à 1.
Outre l'héroïsme de «Captain Clutch», la gardienne de but Ann-Renée Desbiens a été fumante en repoussant 23 des 24 tirs dirigés vers elle, volant littéralement le match pour la formation montréalaise.
La Victoire retrouvera maintenant ses partisans à la Place Bell ce samedi pour affronter la Charge d'Ottawa.
Autres sujets traités :
- Rocket de Laval: défaite de 2 à 1 en prolongation contre les Canucks d'Abbotsford;
- Canadien de Montréal: Affrontement prévu jeudi soir contre les Sabres de Buffalo;
- Lane Hutson ignoré de nouveau: Bill Guerin a préféré Jackson LaCombe pour remplacer Seth Jones au sein de l'équipe américaine;
- Internationaux d'Australie: élimination de Denis Shapovalov, Victoria Mboko demeure la seule représentante canadienne en lice.