 Aller au contenu
Sports
Une manœuvre spectaculaire en prolongation

Marie-Philip Poulin joue encore les héroïnes pour la Victoire

par 98.5

0:00
5:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 janvier 2026 05:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Marie-Philip Poulin joue encore les héroïnes pour la Victoire
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Marie-Philip Poulin a de nouveau prouvé pourquoi elle est considérée comme la meilleure joueuse au monde en tranchant le débat en prolongation contre le Frost du Minnesota. Grâce à un superbe but sur un revers précis après une manœuvre spectaculaire, la capitaine a permis à la Victoire de l'emporter 2 à 1.

Outre l'héroïsme de «Captain Clutch», la gardienne de but Ann-Renée Desbiens a été fumante en repoussant 23 des 24 tirs dirigés vers elle, volant littéralement le match pour la formation montréalaise.

La Victoire retrouvera maintenant ses partisans à la Place Bell ce samedi pour affronter la Charge d'Ottawa.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités :

  • Rocket de Laval: défaite de 2 à 1 en prolongation contre les Canucks d'Abbotsford;
  • Canadien de Montréal: Affrontement prévu jeudi soir contre les Sabres de Buffalo;
  • Lane Hutson ignoré de nouveau: Bill Guerin a préféré Jackson LaCombe pour remplacer Seth Jones au sein de l'équipe américaine;
  • Internationaux d'Australie: élimination de Denis Shapovalov, Victoria Mboko demeure la seule représentante canadienne en lice.

Vous aimerez aussi

Doit-on faire plus souvent appel à l’arbitrage vidéo dans la LNH?
Le Québec maintenant
Doit-on faire plus souvent appel à l’arbitrage vidéo dans la LNH?
0:00
6:04
«Il faut s'assurer d'être bons à l'endroit où l'on va» -Eric Myles
Les amateurs de sports
«Il faut s'assurer d'être bons à l'endroit où l'on va» -Eric Myles
0:00
11:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Culture québécoise: le défi de la découvrabilité à l'ère des plateformes
Rattrapage
Un objectif simple, mais ambitieux
Culture québécoise: le défi de la découvrabilité à l'ère des plateformes
Un froid avec «beaucoup de mordant» s'installe au Québec
Rattrapage
Météo
Un froid avec «beaucoup de mordant» s'installe au Québec
Succession de François Legault: «Oui, je songe à me lancer» -Bernard Drainville
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Succession de François Legault: «Oui, je songe à me lancer» -Bernard Drainville
«Des passagers moins dodus, ça permet des profits plus dodus»
Rattrapage
Ozempic et profits des compagnies aériennes
«Des passagers moins dodus, ça permet des profits plus dodus»
Course à la chefferie de la CAQ: Christine Fréchette prend les devants
Rattrapage
Une forme d'effervescence à la CAQ
Course à la chefferie de la CAQ: Christine Fréchette prend les devants
Analyse du discours du président des États-Unis à Davos
Rattrapage
Du grand Donald...
Analyse du discours du président des États-Unis à Davos
Spécial «des îles» | L'énigme du jeudi 22 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «des îles» | L'énigme du jeudi 22 janvier
Montée en popularité des séries verticales de 30 secondes
Rattrapage
Lagacé le matin
Montée en popularité des séries verticales de 30 secondes
Un passage remarqué de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos
Rattrapage
Une attitude agressive
Un passage remarqué de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos
Fraudes hypothécaires: trois ans et demi de prison pour un personnificateur
Rattrapage
Plus de quatre millions de dollars
Fraudes hypothécaires: trois ans et demi de prison pour un personnificateur
L’hommage de Marc Hervieux à l'œuvre de Frank Sinatra
Rattrapage
Sinatra symphonique
L’hommage de Marc Hervieux à l'œuvre de Frank Sinatra
Le privé est-il vraiment plus efficace que le public?
Rattrapage
Chaos dans la collecte du recyclage
Le privé est-il vraiment plus efficace que le public?
Mark Carney: un discours de rupture qui cache une stratégie risquée?
Rattrapage
Forum économique de Davos
Mark Carney: un discours de rupture qui cache une stratégie risquée?
Les Groenlandais répliquent à Trump avec une provocation virale
Rattrapage
Fenty fold
Les Groenlandais répliquent à Trump avec une provocation virale