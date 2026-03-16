Mario Langlois et Philippe Cantin discutent du rendement des Canadiens de Montréal depuis la pause olympique, notant que l’équipe a gagné seulement 4 matchs sur 9 et présente une fiche de 8 victoires et 24 défaites lorsque trois buts ou moins sont marqués.

Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin à ce sujet.

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