Mario Langlois et Philippe Cantin discutent du rendement des Canadiens de Montréal depuis la pause olympique, notant que l’équipe a gagné seulement 4 matchs sur 9 et présente une fiche de 8 victoires et 24 défaites lorsque trois buts ou moins sont marqués.
Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin à ce sujet.
Les sujets discutés
- L'impact de Jacob Fowler;
- La gestion des jeunes joueurs comme Hutson;
- Les propos de Martin St-Louis sur l’attaque précipitée;
- La qualification en séries éliminatoires reste incertaine.