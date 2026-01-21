Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'activité avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Alexandre Texier était de retour à l'entraînement pour les Canadiens, mais Kirby Dach demeure au sein du premier trio;
- Alexandre Carrier connaît une excellence séquence en attaque;
- P. K. Subban estime que l'on doit considérer Lane Hutson dans la course au trophée Norris...
- ...mais il est encore ignoré par l'équipe nationale américaine;
- Rumeurs: les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman, des Flames;
- Le FC Supra a ouvert son camp préparatoire;
- Le fils de Mauro Biello jouera avec le Supra;
- La CPL pourrait s'inspirer d'un règlement de la Fifa;
- Tennis: Victoria Mboko poursuit sa route en Australie;
- Cody Bellinger demeure avec les Yankees de New York.