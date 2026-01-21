 Aller au contenu
Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?

par 98.5 Sports

0:00
13:03

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 21 janvier 2026 21:34

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'activité avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Alexandre Texier était de retour à l'entraînement pour les Canadiens, mais Kirby Dach demeure au sein du premier trio;
  • Alexandre Carrier connaît une excellence séquence en attaque;
  • P. K. Subban estime que l'on doit considérer Lane Hutson dans la course au trophée Norris...
  • ...mais il est encore ignoré par l'équipe nationale américaine;
  • Rumeurs: les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman, des Flames;
  • Le FC Supra a ouvert son camp préparatoire;
  • Le fils de Mauro Biello jouera avec le Supra;
  • La CPL pourrait s'inspirer d'un règlement de la Fifa;
  • Tennis: Victoria Mboko poursuit sa route en Australie;
  • Cody Bellinger demeure avec les Yankees de New York.

Kirby Dach de retour, mais au sein de quel trio?
Canadiens de Montréal
Kirby Dach de retour, mais au sein de quel trio?
«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe»
Le hockey des Canadiens
«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe»
«T'es content de ramasser deux points, mais t'es pas content de la façon»
Après-match Canadiens-Sénateurs
«T'es content de ramasser deux points, mais t'es pas content de la façon»
«Je me sens plus près de la maison» -Alexandre Texier
Deux années de plus à Montréal
«Je me sens plus près de la maison» -Alexandre Texier
Le bilan de mi-saison de Kent Hughes monopolise l'attention
Canadiens de Montréal
Le bilan de mi-saison de Kent Hughes monopolise l'attention
Michael Hage boucle le tournoi avec 15 points
Championnat mondial junior
Michael Hage boucle le tournoi avec 15 points
«Ça commence à paniquer un peu du côté de Toronto»
Les Maple Leafs congédient un entraîneur-adjoint
«Ça commence à paniquer un peu du côté de Toronto»
Kaiden Guhle a patiné en solitaire
Canadiens de Montréal
Kaiden Guhle a patiné en solitaire
«Qui va payer pour tout ça?» -Jeremy Filosa
Changements de dimensions au football canadien
«Qui va payer pour tout ça?» -Jeremy Filosa
Jacques Doucet ignoré, encore une fois: «C'est une véritable injustice»
Temple de la renommée du baseball
Jacques Doucet ignoré, encore une fois: «C'est une véritable injustice»
Les Canadiens participants à la Classique Héritage en 2026?
L'actualité sportive en rafale
Les Canadiens participants à la Classique Héritage en 2026?
«Aller voir le marché, ce n'était pas une option pour moi» -Pier-Olivier Lestage
Contrat de trois ans avec les Alouettes
«Aller voir le marché, ce n'était pas une option pour moi» -Pier-Olivier Lestage
Samuel Blais est de retour dans l'organisation des Canadiens
Survol de l'actualité sportive
Samuel Blais est de retour dans l'organisation des Canadiens
Un triomphe de 4-0 pour la Victoire contre les Sirens
Abby Roque, la première étoile
Un triomphe de 4-0 pour la Victoire contre les Sirens