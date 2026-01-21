 Aller au contenu
Toute vérité n'est pas bonne à dire

«Le salon mortuaire où on va enterrer la CAQ dans les prochaines semaines»

le 21 janvier 2026 12:16

Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Catherine Brisson et Luc Ferrandez commentent le premier point de presse de François Legault depuis l'annonce de sa démission en ouverture de La commission mercredi.

Bien que le premier ministre sortant tente de projeter l'image d'une équipe très forte» et refuse de « jouer à la belle-mère», le départ de nombreux députés et les rumeurs de réflexions au sein du cabinet, notamment celle de Bernard Drainville, laissent planer un doute sérieux sur l'avenir de la Coalition avenir Québec.

Selon Luc Ferrandez, le parti pourrait être rayé de la carte, mais Legaut doit rester positif.

Toute vérité n'est pas bonne à dire. 

«J'étais en route vers le salon funéraire où on va enterrer la CAQ dans les prochaines semaines, puis j'ai pensé à vous faire un point de presse sur mon chemin...» 

Luc Ferrandez

Autres sujets abordés

  • Hausse de l'inflation alimentaire: les prix au restaurant ont bondi de 8,5 % et de plus de 5 % en épicerie, une situation pire qu'ailleurs dans l'OCDE;
  • Endettement et crédit: de plus en plus de Québécois peinent à payer leurs soldes de cartes de crédit et leurs prêts automobiles après 90 jours, selon TransUnion;
  • Engouement pour la danse latine.

