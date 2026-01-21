Catherine Brisson et Luc Ferrandez commentent le premier point de presse de François Legault depuis l'annonce de sa démission en ouverture de La commission mercredi.

Bien que le premier ministre sortant tente de projeter l'image d'une équipe très forte» et refuse de « jouer à la belle-mère», le départ de nombreux députés et les rumeurs de réflexions au sein du cabinet, notamment celle de Bernard Drainville, laissent planer un doute sérieux sur l'avenir de la Coalition avenir Québec.

Selon Luc Ferrandez, le parti pourrait être rayé de la carte, mais Legaut doit rester positif.

Toute vérité n'est pas bonne à dire.