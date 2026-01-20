La bonne nouvelle de la journée

Les animateurs Luc Ferrandez et Catherine Brisson font le tour des toponymes qui font la particularité de certains lieux.
Ils citent notamment Cap-Rouge, Cap-Pelé, Cap Enragé, en passant par le Trou-à-Pépette jusqu'à la rue de la Branlette.
Écoutez Catherine Brisson et Luc Ferrandez présenter des toponymes originaux, mardi, à l'émission La commission.
Autre nouvelle abordée
- Décès le 12 janvier dernier d'Henri Dorion, qui a géré le Musée de la civilisation et qui a aussi été responsable de la toponymie au Québec.