Économie
Hausse alarmante des retards de paiement au pays

Cartes de crédit et hypothèques, le cocktail financier explosif

le 21 janvier 2026 13:33

Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Selon un rapport de TransUnion, le solde moyen des cartes de crédit a bondi de 40% par rapport à la période prépandémique. / Farknot Architect / Adobe Stock

Selon un rapport de TransUnion, le solde moyen des cartes de crédit a bondi de 40% par rapport à la période prépandémique. Cette situation, couplée au renouvellement imminent de 60% des hypothèques en 2025-2026, laisse présager des fins de mois encore plus difficiles pour de nombreuses familles.

Écoutez Pierre Fortin, président de Jean Fortier et associés, syndic autorisé en insolvabilité, faire le tour de la question, mercredi, à La commission.

L'expert souligne qu'avant la pandémie, 60% des détenteurs de cartes payaient leur solde complet chaque mois, une proportion qui a chuté à 34 %.

Pour plusieurs, les intérêts seuls représentent des centaines de dollars par mois, créant un cercle vicieux dont il est difficile de s'extirper sans une prise de conscience radicale et une révision rigoureuse du budget.

«L'endettement, c'est notre pire ennemi [...] Tant que les gens vivent avec un déséquilibre dans leur budget, ils ne s'en sortiront jamais.»

Pierre Fortin

Autres sujets abordés

  • Impact sur le dossier de crédit: un retard de paiement de plus de 90 jours peut affecter la cote de crédit;
  • Solutions au surendettement: Pierre Fortin explique que la proposition de consommateur, bien qu'elle ne soit pas «magique», permet souvent de réduire la dette;
  • Discipline de consommation: la difficulté de résister aux achats impulsifs en ligne et aux multiples plateformes de diffusion grugent silencieusement le budget;
  • Les locataires sont souvent les plus durement touchés.

