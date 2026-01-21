Hausse alarmante des retards de paiement au pays

Selon un rapport de TransUnion, le solde moyen des cartes de crédit a bondi de 40% par rapport à la période prépandémique. Cette situation, couplée au renouvellement imminent de 60% des hypothèques en 2025-2026, laisse présager des fins de mois encore plus difficiles pour de nombreuses familles.

Écoutez Pierre Fortin, président de Jean Fortier et associés, syndic autorisé en insolvabilité, faire le tour de la question, mercredi, à La commission.

L'expert souligne qu'avant la pandémie, 60% des détenteurs de cartes payaient leur solde complet chaque mois, une proportion qui a chuté à 34 %.

Pour plusieurs, les intérêts seuls représentent des centaines de dollars par mois, créant un cercle vicieux dont il est difficile de s'extirper sans une prise de conscience radicale et une révision rigoureuse du budget.