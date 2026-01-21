Fenty fold

Pendant que Donald Trump accentue ses pressions pour acquérir le Groenland, les insulaires répliquent de façon cinglante en tournant en dérision les pires travers de la société américaine.
Écoutez le chroniqueur Lambert Drainville commenter ce mouvement viral des Groenlandais à l'émission Lagacé le matin.
«Ils se filment dans des États qui rappellent les images que l’on voit parfois à San Francisco ou à Baltimore: des gens lourdement intoxiqués au fentanyl qui restent debout, pliés en deux et absolument immobiles. [...] Dans ces vidéos, ils ajoutent en trame sonore une chanson du groupe américain Creedence Clearwater Revival, puis ils se filment ainsi, pliés en deux, avec l’inscription: "On amène la culture américaine au Groenland". C’est une véritable gifle au visage de la part des Groenlandais envers les Américains.»
