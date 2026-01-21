Discours du PM à Davos

Dans un discours prononcé à Davos mardi, le premier ministre Mark Carney a prévenu la communauté internationale que le monde tel que nous l'avons connu ces dernières décennies n’est plus.

Cette allocution a été saluée par plusieurs intervenants sur la scène internationale.

Toutefois, l'ancienne ambassadrice et représentante permanente adjointe du Canada à l’Organisation des Nations unies de 2017 à 2021, Louise Blais, estime que le premier ministre canadien est allé un peu trop loin.

Écoutez l'analyse de Louise Blais sur le discours de Mark Carney, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.