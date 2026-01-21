Cole Caufield offre le but gagnant à son équipe

Le Canadien de Montréal a mis fin à une séquence de neuf revers consécutifs contre le Wild du Minnesota, mardi soir, au Centre Bell.
Dans une victoire chaudement disputée de 4 à 3, Cole Caufield a offert le but gagnant à son équipe avec seulement 15 secondes à écouler au cadran.
Cette performance a été marquée par une domination marquée du Tricolore, particulièrement en première période avec 15 tirs contre seulement deux pour le Wild.
Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets traités:
- Phillip Danault a mis fin à une disette de 51 matchs sans marquer;
- Ivan Demidov a connu un fort match, se faisant complice du but de Lane Hutson;
- Lane Hutson a été l'objet d'une «pénalité fantôme»;
- Le gardien des Sénateurs d'Ottawa, Linus Ullmark, a brisé le silence sur les rumeurs d'infidélité le concernant.