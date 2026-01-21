Cole Caufield offre le but gagnant à son équipe

Le Canadien de Montréal a mis fin à une séquence de neuf revers consécutifs contre le Wild du Minnesota, mardi soir, au Centre Bell.

Dans une victoire chaudement disputée de 4 à 3, Cole Caufield a offert le but gagnant à son équipe avec seulement 15 secondes à écouler au cadran.

Cette performance a été marquée par une domination marquée du Tricolore, particulièrement en première période avec 15 tirs contre seulement deux pour le Wild.

