Impacts sur la région

Le bras de fer syndical au Massif de Charlevoix a pris une tournure dramatique: la direction a officiellement annoncé la fermeture de la station pour le reste de la saison 2026.

Cette décision radicale fait suite au rejet, par les quelque 300 employés syndiqués (CSN), d'une hypothèse de règlement soumise par le conciliateur le 19 janvier.

Le conflit, déclenché peu après l'échéance de la convention collective le 31 décembre dernier, porte principalement sur des rattrapages salariaux, le syndicat réclamant une reconnaissance de la valeur du travail après les pertes de la pandémie.

Écoutez le coup de gueule du chroniqueur Luc Ferrandez concernant le conflit de travail et les impacts dramatiques sur la région.