Impact du conflit sur la communauté

Le Massif de Charlevoix a annoncé la fin prématurée de la saison de ski 2026, à la suite d’une grève déclenchée par la CSN deux jours après l’échéance de la convention collective.

Le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, souligne les conséquences catastrophiques du conflit pour plus de 300 employés, le Club Med voisin, l’industrie touristique et la communauté d’affaires.

