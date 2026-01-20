 Aller au contenu
Société
Impact du conflit sur la communauté

Grève au Massif: «Pour la région de Charlevoix, c'est une catastrophe»

Les gondoles du Massif de Charlevoix sont à l'arrêt pour toute la saison depuis lundi. / La Presse Canadienne

Le Massif de Charlevoix a annoncé la fin prématurée de la saison de ski 2026, à la suite d’une grève déclenchée par la CSN deux jours après l’échéance de la convention collective.

Le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, souligne les conséquences catastrophiques du conflit pour plus de 300 employés, le Club Med voisin, l’industrie touristique et la communauté d’affaires.

Écoutez le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, commenter l'impact de la grève sur sa communauté.

«Pour la région de Charlevoix, c’est une catastrophe. Le Massif est un intervenant touristique majeur. On parle de plus de 300 emplois directs à la montagne. On parle également du Club Med qui est juste à côté et qui est étroitement lié. Le Club Med va probablement fermer ses portes lui aussi en raison de l’absence du domaine skiable, qui est son attrait majeur. On parle de toutes les résidences touristiques de la région, de la restauration, de l’hôtellerie, des épiceries... pour Charlevoix, c’était l’hécatombe hier. »

Michaël Pilote

