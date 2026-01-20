En hausse depuis 2018

Une nouvelle enquête menée à Montréal révèle une hausse marquée du temps d'écran depuis 2018, avec près d’un adulte sur quatre qui dépasse maintenant les quatre heures par jour sur leurs écrans.

Les 18-24 ans et les ainés sont les groupes qui passent le plus d'heure sur leurs écrans selon l'étude.

Écoutez le co-auteur de la publication et expert en hyperconnectivité à la Direction régionale de santé publique de Montréal, Jean-François Biron, commenter cette étude au micro de Patrick Lagacé, mardi.