En hausse depuis 2018

Une nouvelle enquête menée à Montréal révèle une hausse marquée du temps d'écran depuis 2018, avec près d’un adulte sur quatre qui dépasse maintenant les quatre heures par jour sur leurs écrans.
Les 18-24 ans et les ainés sont les groupes qui passent le plus d'heure sur leurs écrans selon l'étude.
Écoutez le co-auteur de la publication et expert en hyperconnectivité à la Direction régionale de santé publique de Montréal, Jean-François Biron, commenter cette étude au micro de Patrick Lagacé, mardi.
Parmi les sujets abordés:
- 44 % des adultes ressentent un bien-être devant des écrans;
- Plus le temps d'écran est élevé, plus les risques d'embonpoint le sont également.