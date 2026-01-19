Canadiens de Montréal

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Kirby Dach s'est entraîné au sein du premier trio;
- Alexandre Texier manquait à l'appel à l'entraînement du Tricolore;
- Les Sharks font l'acquisition de Kiefer Sherwood;
- Pas le retour au jeu espéré pour Matthew Thachuk avec les Panthers;
- Félix-Auger Aliassime se retire des Internationaux d'Australie;
- Leylah Fernandez est battue au premier tour en Australie;
- Les Bills de Buffalo congédient leur entraîneur;
- Soccer: deux matchs préparatoires en vue de la Coupe du monde.