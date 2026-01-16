 Aller au contenu
Politique
Décarbonation du Québec et du Canada

«La filière batterie va s’avérer un succès un jour» -Pierre Fitzgibbon

par 98.5

0:00
11:03

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 janvier 2026 16:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«La filière batterie va s’avérer un succès un jour» -Pierre Fitzgibbon
Pierre Fitzgibbon, ex-ministre sous François Legault aujourd’hui conseiller spécial au sein du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt. / Karoline Boucher / La Presse Canadienne

L’entente conclue par le premier ministre Mark Carney avec la Chine, qui permettra la vente de près de 50 000 véhicules électriques chinois au Canada, ne fait pas l’unanimité au sein de la classe politique. 

Malgré tout, l’ancien ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, voit beaucoup de potentiel dans cet accord, notamment pour avancer dans le processus de décarbonation. 

Il estime que le projet peut s’inscrire dans le développement de la filière batterie au Québec.

Écoutez Pierre Fitzgibbon, ex-ministre sous François Legault aujourd’hui conseiller spécial au sein du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt, vendredi, au micro de Philippe Cantin. 

«J'ai toujours dit: la filière batterie va s'avérer un succès un jour. Il faut être patient. Puis il y a des échecs en cours de route, c'est sûr, mais c'est un chemin de non-retour. Je pense qu'on aime le pétrole, on fait des pipelines, c'est bien beau, mais la génération qui nous suit, va décarboner le Québec. Je regarde la thématique de l'entente avec la Chine, on parle d'énergies, technologies propres et compétitivité climatique... On a tous ces éléments-là, ici, au Québec et au Canada.»

Pierre Fitzgibbon

Vous aimerez aussi

«Carney essaie de normaliser une relation sans tomber dans l'alignement»
Lagacé le matin
«Carney essaie de normaliser une relation sans tomber dans l'alignement»
0:00
6:19
Bernard Drainville se présentera-t-il? «Ça ne me tente pas de faire la nouvelle»
Lagacé le matin
Bernard Drainville se présentera-t-il? «Ça ne me tente pas de faire la nouvelle»
0:00
12:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Véhicules électriques chinois: de bonnes options sur le marché?
Rattrapage
Entente Canada-Chine
Véhicules électriques chinois: de bonnes options sur le marché?
Les prétendants au trône de la CAQ se préparent à la course à la chefferie
Rattrapage
De premières annonces bientôt?
Les prétendants au trône de la CAQ se préparent à la course à la chefferie
Coupe du monde de boulangerie: «J'ai tout de suite sauté sur l'occasion»
Rattrapage
Une équipe canadienne sera de la partie
Coupe du monde de boulangerie: «J'ai tout de suite sauté sur l'occasion»
LOL: Qui rira le dernier?: «C'est déstabilisant» avoue Patrice L'Ecuyer
Rattrapage
La nouvelle saison disponible
LOL: Qui rira le dernier?: «C'est déstabilisant» avoue Patrice L'Ecuyer
Linguistes en colère: Mark Carney néglige « l'anglais canadien »
Rattrapage
Ortographe et expressions
Linguistes en colère: Mark Carney néglige « l'anglais canadien »
Les Blue Jays échappent Bo Bichette: «Ça va leur faire très mal»
Rattrapage
Signature avec les Mets de New York
Les Blue Jays échappent Bo Bichette: «Ça va leur faire très mal»
Une étude environnementale menace l’expansion du port de Contrecoeur
Rattrapage
Annoncé par Mark Carney
Une étude environnementale menace l’expansion du port de Contrecoeur
«The Romantic»: un nouvel album pour Bruno Mars
Rattrapage
Son premier depuis 2016
«The Romantic»: un nouvel album pour Bruno Mars
Mark Carney conclut «une entente qui ne plaira pas à nos voisins du sud»
Rattrapage
Voitures électriques chinoises
Mark Carney conclut «une entente qui ne plaira pas à nos voisins du sud»
Un échange impliquant un gardien des Canadiens?
Rattrapage
La renaissance des Sabres
Un échange impliquant un gardien des Canadiens?
Les rabais de la semaine en circulaire
Rattrapage
Épicerie
Les rabais de la semaine en circulaire
«Bien souvent, les provinces privilégient leur économie locale»
Rattrapage
Barrières interprovinciales
«Bien souvent, les provinces privilégient leur économie locale»
«La tension est à son maximum» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Affrontements dans les rues de Minneapolis
«La tension est à son maximum» -Valérie Beaudoin
«Est-ce que Mark Carney cédera sur les véhicules électriques chinois?»
Rattrapage
Relations diplomatiques avec la Chine
«Est-ce que Mark Carney cédera sur les véhicules électriques chinois?»