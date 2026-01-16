Décarbonation du Québec et du Canada

L’entente conclue par le premier ministre Mark Carney avec la Chine, qui permettra la vente de près de 50 000 véhicules électriques chinois au Canada, ne fait pas l’unanimité au sein de la classe politique.

Malgré tout, l’ancien ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, voit beaucoup de potentiel dans cet accord, notamment pour avancer dans le processus de décarbonation.

Il estime que le projet peut s’inscrire dans le développement de la filière batterie au Québec.

Écoutez Pierre Fitzgibbon, ex-ministre sous François Legault aujourd’hui conseiller spécial au sein du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt, vendredi, au micro de Philippe Cantin.