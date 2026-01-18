 Aller au contenu
Politique
Menaces tarifaires envers l'Europe

«Trump voit les Européens comme des vassaux qui n'ont pas de pouvoir»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 janvier 2026 07:50

Avec

Philippe Léger
Philippe Léger
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le président américain Donlad Trump a menacé les pays européens d'imposer de nouveaux tarifs de 10% dès le 1er février, après que ces derniers aient réagi à ses plans d'annexion du Groenland. / Julia Demaree Nikhinson / The Associated Press

Le président américain Donlad Trump a menacé les pays européens d'imposer de nouveaux tarifs de 10% dès le 1er février, après que ces derniers aient réagi à ses plans d'annexion du Groenland.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«La stratégie de sécurité nationale publiée par les Américains en novembre disait essentiellement que, l'Europe, c'est une momie embaumée qui n'a pas véritablement d'avenir, et qui est culturellement morte. Et ce mépris de Trump se répercute avec ce qu'il demande par rapport au Groenland. C'est comme s’il voit les Européens comme des vassaux qui n'ont pas véritablement de pouvoir, qui ne vont pas réagir si les Américains prennent le contrôle du Groenland.»

Philippe Léger

Aussi dans cette chronique :

  • Le procès de Le Pen commence à savoir si elle peut se présenter à la présidentielle de 2027

