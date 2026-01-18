Menaces tarifaires envers l'Europe

Le président américain Donlad Trump a menacé les pays européens d'imposer de nouveaux tarifs de 10% dès le 1er février, après que ces derniers aient réagi à ses plans d'annexion du Groenland.
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«La stratégie de sécurité nationale publiée par les Américains en novembre disait essentiellement que, l'Europe, c'est une momie embaumée qui n'a pas véritablement d'avenir, et qui est culturellement morte. Et ce mépris de Trump se répercute avec ce qu'il demande par rapport au Groenland. C'est comme s’il voit les Européens comme des vassaux qui n'ont pas véritablement de pouvoir, qui ne vont pas réagir si les Américains prennent le contrôle du Groenland.»
