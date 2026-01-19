Éliminatoires dans la NFL

Les Texans de Houston n'ont pas fait le poids face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche après-midi.

Le quart CJ Stroud a connu un match difficile en étant victime de quatre interceptions dans une défaite de 28-16.

Les Patriots affronteront maintenant les Broncos de Denver qui eux ont perdu les services de leur jeune quart étoile Bo Nix lors d'une victoire de 33-30 survenue en prolongation samedi.

Dans la Nationale, les Rams et les Seahawaks ont respectivement eu le dessus sur les Bears et les Niners et ils croiseront le fer en finale d'association.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque résumer ce qui s'est passé dans les matchs éliminatoires de la NFL en fin de semaine.

