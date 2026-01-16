Cette semaine, l'animateur Jean-Charles Lajoie est le joueur invité pour compléter la Power line. Le Premier trio analyse les récentes performances des Canadiens qui viennent de subir une séquence de trois défaites consécutives. Le renvoi de Jacob Fowler à Laval est également un sujet chaud et nos animateurs se penchent sur les joueurs qui pourraient sortir de l'alignement avec le retour des blessés.

D'entrée de jeu, les membres du trio s'entendent sur une chose: il était grand temps que Jacob Fowler retourne à Laval, malgré des performances respectables du jeune cerbère.

« On devait mettre fin au ménage à trois. J'ai aimé ce que j'ai vu de Fowler, mais la décision de Martin St-Louis était la bonne », indique Stéphane Waite.

Avec encore plusieurs joueurs sous la fameuse barre des six pieds, les Canadiens ont-ils ce qu'il faut pour affronter de grosses équipes en série éliminatoire? L'élimination face aux Capitals le printemps dernier a mis de l'avant cette lacune, selon nos animateurs. Jean-Charles Lajoie souhaite que Kent Hughes comble ce besoin à l'aide d'une transaction.

Brendan Gallagher, Patrik Laine et Zachary Bolduc, quels sont les plans du CH pour ces joueurs?

Écoutez Le Premier trio, avec l'animateur Jean-Charles Lajoie, Tony Marinaro, collaborateur des Amateurs de Sports, et Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du CH et expert hockey chez Cogeco Média, vendredi, avec Mario Langlois.