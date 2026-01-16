 Aller au contenu
Hockey
Premier trio

Fowler: «Indépendemment des résultats, il devait retourner à Laval» -JC Lajoie

par 98.5

0:00
43:31

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 janvier 2026 20:11

Avec

Mario Langlois
Stéphane Waite
Le premier trio / Cogeco Média

Cette semaine, l'animateur Jean-Charles Lajoie est le joueur invité pour compléter la Power line. Le Premier trio analyse les récentes performances des Canadiens qui viennent de subir une séquence de trois défaites consécutives. Le renvoi de Jacob Fowler à Laval est également un sujet chaud et nos animateurs se penchent sur les joueurs qui pourraient sortir de l'alignement avec le retour des blessés.

D'entrée de jeu, les membres du trio s'entendent sur une chose: il était grand temps que Jacob Fowler retourne à Laval, malgré des performances respectables du jeune cerbère.

« On devait mettre fin au ménage à trois. J'ai aimé ce que j'ai vu de Fowler, mais la décision de Martin St-Louis était la bonne », indique Stéphane Waite.

Avec encore plusieurs joueurs sous la fameuse barre des six pieds, les Canadiens ont-ils ce qu'il faut pour affronter de grosses équipes en série éliminatoire? L'élimination face aux Capitals le printemps dernier a mis de l'avant cette lacune, selon nos animateurs. Jean-Charles Lajoie souhaite que Kent Hughes comble ce besoin à l'aide d'une transaction.

Brendan Gallagher, Patrik Laine et Zachary Bolduc, quels sont les plans du CH pour ces joueurs?

Écoutez Le Premier trio, avec l'animateur Jean-Charles Lajoie, Tony Marinaro, collaborateur des Amateurs de Sports, et Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du CH et expert hockey chez Cogeco Média, vendredi, avec Mario Langlois.

 «Il y a des affaires que j'aime pas dans sa game, mais c'est normal. À 21 ans, je ne suis même pas inquiet. Fowler, c'est notre goaler d'avenir. J'ai aimé ce que j'ai vu, mais la décision de ce matin, elle est parfaite.»

Stéphane Waite

«Si les Canadiens n'échangent pas de joueurs avant la date limite des transactions, ou dans la prochaine semaine ou deux, quand les joueurs vont revenir, t'as un surplus»

Tony Marinaro

«Je regarde Bolduc et je me demande qu'est ce que la direction voit dans ce petit gars là [...] C'est quoi la courbe de croissance? Je ne pense pas qu'on a acquis ce gars là parce qu'on voulait absolument se débarrasser de Mailloux, donc on est allé chercher un gars en qui on croit»

Jean-Charles Lajoie

