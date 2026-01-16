 Aller au contenu
Hockey
Renvoie de Jacob Fowler à Laval

CH: fin du ménage à trois et retour imminents des blessés

par 98.5

0:00
16:44

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 janvier 2026 19:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

CH: fin du ménage à trois et retour imminents des blessés
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Les Canadiens ont procédé au renvoi du gardien Jacob Fowler au Rocket de Laval, vendredi, mettant ainsi fin au ménage à trois devant le filet. 

Martin St-Louis misera donc sur le tandem formé de Samuel Montembeault et de Jakob Dobes pour poursuivre la saison.

Écoutez à ce sujet Martin McGuire et Dany Dubé, qui sont à Ottawa en vue du match de samedi, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Retour imminent de Dach, Laine et Evans;
  • Les déclarations de Samuel Montembeault à la suite du renvoie de Jacob Fowler;
  • Dubé: «Cole Caufield, Lane Hutson et Jacob Fowler, ce sont trois petits joueurs qui doivent apprendre à gérer leurs mauvais matchs»;
  • Le casse-tête du retour des blessés pour Martin St-Louis;
  • Commentaires de Stéphane Robidas sur l'apport de Jake Evans en infériorité numérique.

Vous aimerez aussi

Martin Biron nous parle des Sabres de 2026... et de 2006
Le hockey des Canadiens
Martin Biron nous parle des Sabres de 2026... et de 2006
0:00
6:27
«La fatigue commence à se faire sentir chez les joueurs» -Antoine Roussel
Les amateurs de sports
«La fatigue commence à se faire sentir chez les joueurs» -Antoine Roussel
0:00
13:08

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Kyle Tucker avec les Dodgers: bonne ou mauvaise nouvelle pour la MLB?
Rattrapage
La valeur du sport
Kyle Tucker avec les Dodgers: bonne ou mauvaise nouvelle pour la MLB?
«Ce sont deux propriétaires d'équipe qui sont dans une classe à part»
Rattrapage
Tucker à Los Angeles et Bichette à New York
«Ce sont deux propriétaires d'équipe qui sont dans une classe à part»
Bills vs Broncos: un match aux allures de Super Bowl
Rattrapage
Survol des séries dans la NLF
Bills vs Broncos: un match aux allures de Super Bowl
Christian Marc Gendron: artiste engagé et ambassadeur du baseball au Québec
Rattrapage
Ça sent la coupe
Christian Marc Gendron: artiste engagé et ambassadeur du baseball au Québec
«La fatigue commence à se faire sentir chez les joueurs» -Antoine Roussel
Rattrapage
Séquence de trois défaites
«La fatigue commence à se faire sentir chez les joueurs» -Antoine Roussel
Fowler: «Indépendemment des résultats, il devait retourner à Laval» -JC Lajoie
Rattrapage
Premier trio
Fowler: «Indépendemment des résultats, il devait retourner à Laval» -JC Lajoie
«Presque tous les gardiens jouent de la même façon» -Stéphane Waite
Rattrapage
Le pourcentage d'arrêts à la baisse
«Presque tous les gardiens jouent de la même façon» -Stéphane Waite
«Ça a été 25 matchs payants pour Alexandre Texier» -Antoine Roussel
Rattrapage
Contrat de deux ans de 5 millions $
«Ça a été 25 matchs payants pour Alexandre Texier» -Antoine Roussel
«Une nouvelle forme de communication» -Mathieu Olivier
Rattrapage
Rick Bowness derrière le banc des Blue Jackets
«Une nouvelle forme de communication» -Mathieu Olivier
«Je pense qu'il avait fait le tour avec les Steelers» -Bruno Heppell
Rattrapage
Mike Tomlin quitte les Steelers
«Je pense qu'il avait fait le tour avec les Steelers» -Bruno Heppell
Tony Marinaro préfère Hutson à Dobson sur la première vague
Rattrapage
Avantage numérique
Tony Marinaro préfère Hutson à Dobson sur la première vague
«On a plus de points au classement que l'équipe devrait en avoir» -José Théodore
Rattrapage
Les Canadiens dans le Top 10 de la LNH
«On a plus de points au classement que l'équipe devrait en avoir» -José Théodore
La réaction à chaud du propriétaire des Ravens
Rattrapage
Temps d'arrêt
La réaction à chaud du propriétaire des Ravens
«Pour Caufield et Suzuki, c'est extrêmement précieux» -Dany Dubé
Rattrapage
Texier travaille en fonction de ses coéquipiers
«Pour Caufield et Suzuki, c'est extrêmement précieux» -Dany Dubé