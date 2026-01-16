Renvoie de Jacob Fowler à Laval

Les Canadiens ont procédé au renvoi du gardien Jacob Fowler au Rocket de Laval, vendredi, mettant ainsi fin au ménage à trois devant le filet.

Martin St-Louis misera donc sur le tandem formé de Samuel Montembeault et de Jakob Dobes pour poursuivre la saison.

Écoutez à ce sujet Martin McGuire et Dany Dubé, qui sont à Ottawa en vue du match de samedi, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.