Renvoie de Jacob Fowler à Laval

Les Canadiens ont procédé au renvoi du gardien Jacob Fowler au Rocket de Laval, vendredi, mettant ainsi fin au ménage à trois devant le filet.
Martin St-Louis misera donc sur le tandem formé de Samuel Montembeault et de Jakob Dobes pour poursuivre la saison.
Écoutez à ce sujet Martin McGuire et Dany Dubé, qui sont à Ottawa en vue du match de samedi, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Retour imminent de Dach, Laine et Evans;
- Les déclarations de Samuel Montembeault à la suite du renvoie de Jacob Fowler;
- Dubé: «Cole Caufield, Lane Hutson et Jacob Fowler, ce sont trois petits joueurs qui doivent apprendre à gérer leurs mauvais matchs»;
- Le casse-tête du retour des blessés pour Martin St-Louis;
- Commentaires de Stéphane Robidas sur l'apport de Jake Evans en infériorité numérique.