De premières annonces bientôt?

Avec la démission retentissante de François Legault mercredi, plusieurs députés et ministres caquistes sont en train de se préparer à la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Si plusieurs d’entre eux se disent en réflexion, la candidate la plus avancée semble être la ministre de l’Économie, Christine Fréchette, qui a annulé un voyage qu'elle devait faire à Davos la semaine prochaine.

Notons que les ministres qui participeront à la course devront d’abord renoncer à leurs fonctions gouvernementales pour des raisons éthiques.

Comment fonctionnera le Québec dans cette période de transition, si plusieurs ministres quittent leurs fonctions en même temps?

