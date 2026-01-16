Son premier depuis 2016

Bruno Mars est de retour avec un nouvel album intitulé «The Romantic», dix ans après son dernier qui avait gagné pas moins de sept Grammy Awards.

La première chanson du nouvel album rappelle celles des années 1970, d'après la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix présenter ce nouvel album au micro de Philippe Cantin, vendredi.

