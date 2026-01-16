Charles-Xavier Boilard, un ex-entraîneur de basketball, a écopé de quatre ans de prison pour exploitation sexuelle d’une adolescente.

L'homme de 47 ans qui travaillait à l’école secondaire Saint-Laurent a exploité sexuellement l'une de ses joueuses, une relation qui a débuté alors que la victime n'avait que 16 ans.

Le juge a souligné l'abus de pouvoir flagrant, rejetant la suggestion de la défense qui réclamait une peine de moins de deux ans.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.

