 Aller au contenu
Justice et faits divers
École secondaire Saint-Laurent

Exploitation sexuelle d’une ado: quatre ans de prison pour un ex-entraîneur

par 98.5

0:00
6:01

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 janvier 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Exploitation sexuelle d’une ado: quatre ans de prison pour un ex-entraîneur
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Charles-Xavier Boilard, un ex-entraîneur de basketball, a écopé de quatre ans de prison pour exploitation sexuelle d’une adolescente.

L'homme de 47 ans qui travaillait à l’école secondaire Saint-Laurent a exploité sexuellement l'une de ses joueuses, une relation qui a débuté alors que la victime n'avait que 16 ans.

Le juge a souligné l'abus de pouvoir flagrant, rejetant la suggestion de la défense qui réclamait une peine de moins de deux ans. 

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • James Théramène, le Montréalais qui aurait poussé une femme en bas d'un balcon, dans le temps des fêtes, est accusé d'homicide involontaire;
  • Plusieurs arrestations en lien avec de nombreux véhicules volés retrouvés dans le port de Montréal.

Vous aimerez aussi

La maison d'un directeur d'école vandalisée par des élèves du secondaire
La commission
La maison d'un directeur d'école vandalisée par des élèves du secondaire
0:00
14:13
Courtière immobilière agressée: «Le sentiment de sécurité, je ne l’ai plus»
Lagacé le matin
Courtière immobilière agressée: «Le sentiment de sécurité, je ne l’ai plus»
0:00
7:28

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«La réalité, c'est que non, c'est pas facile à gérer le déneigement»
Rattrapage
La mairesse promet de faire mieux, mais...
«La réalité, c'est que non, c'est pas facile à gérer le déneigement»
Relations entre le Canada et la Chine: «C'est un déblocage très important»
Rattrapage
Rencontre entre Mark Carney et Xi Jinping
Relations entre le Canada et la Chine: «C'est un déblocage très important»
«Le monde des affaires traditionnellement aime la stabilité, la prévisibilité»
Rattrapage
Après-Legault et incertitude politique
«Le monde des affaires traditionnellement aime la stabilité, la prévisibilité»
«La plus active en ce moment, c'est Christine Fréchette»
Rattrapage
Succession de François Legault
«La plus active en ce moment, c'est Christine Fréchette»
Le commissaire à la protection de la vie privée élargira son enquête sur Grok
Rattrapage
IA utilisée pour déshabiller de jeunes filles
Le commissaire à la protection de la vie privée élargira son enquête sur Grok
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du vendredi 16 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du vendredi 16 janvier
«Théodore Pellerin a un talent fou pour le jeu»
Rattrapage
Film Nino
«Théodore Pellerin a un talent fou pour le jeu»
«On peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement»
Rattrapage
Entente économique majeure avec Pékin
«On peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement»
Les Dodgers de Los Angeles: une «taxe de luxe» qui fait réagir
Rattrapage
MLB
Les Dodgers de Los Angeles: une «taxe de luxe» qui fait réagir
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Rattrapage
Nouvelle émission de télé
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
Rattrapage
Des coupes dans le nouveau budget de Montréal
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
Rattrapage
Responsable du déneigement
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Rattrapage
Contrat de 2 ans avec les Canadiens
«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
Rattrapage
Maison-Blanche
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne