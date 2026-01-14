Point de presse de François Legault

Il est aussi revenu sur les progrès qui ont été faits en Économie, en Santé, en Éducation et sur les partenariats qui ont été faits avec des entreprises internationales.

Écoutez notre émission spéciale avec Marie-Eve Tremblay, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.



De Air Transat à la politique

Comptable de formation, le politicien de 68 ans, a travaillé chez Nationair et Quebecair avant de fonder Air Transat en 1986.

François Legault est entré en politique en devenant ministre de l'Industrie alors que Lucien Bouchard était premier ministre en septembre 1998. Il sera élu député en novembre de la même année.

En tout, les citoyens des circonscriptions de Rousseau et de l'Assomption vont lui accorder leur confiance à huit reprises.

Par la suite, François Legault va assumer plusieurs autres responsabilités notamment au Conseil du trésor, à l'Éducation, à l'Emploi et la Santé.

Il devient finalement chef de la Coalition avenir Québec en 2011.

Un sondage fatal?

Mercredi matin, un nouveau sondage Pallas Data-Qc125-L'actualité plaçait la CAQ à nouveau très bas dans les intentions de vote aux prochaines élections provinciales. Le parti de François Legault obtenait seulement 11% des appuis.

Le Parti québécois continue de dominer avec 34% des intentions de vote. Il est suivi par le parti libéral avec 24% des appuis.