Politique provinciale
Point de presse de François Legault

Le premier ministre démissionne «pour le bien du Québec»

par 98.5 | Modifié le 14 janvier 2026 à 13:29

Le premier ministre du Québec François Legault / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Le premier ministre du Québec François Legaul a annoncé mercredi matin sa démission. 

Il a annoncé rester en poste tant que son sucesseur au poste de chef de la Coallition Avenir Québec (CAQ) n'a pas été élu. 

Parmi les éléments qui l'ont marqué au cours de ses deux mandats, François Legault a insisté sur la façon dont son gouvernement a su traverser la crise de la Covid-19. 

«J’ai essayé de sauver le maximum de vies, au Québec.»

François Legault

À écouter

François Legault quitte: les sondages montraient peu d'appui à la CAQ

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
0:00
5:25

À écouter

Démission surprise de François Legault: la fin d’un règne caquiste

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

0:00
28:57

À écouter

Le meilleur et le pire premier ministre: le bilan statistique de Legault

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
0:00
10:45

Il est aussi revenu sur les progrès qui ont été faits en Économie, en Santé, en Éducation et sur les partenariats qui ont été faits avec des entreprises internationales.

Écoutez notre émission spéciale avec Marie-Eve Tremblay, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

 
De Air Transat à la politique

Comptable de formation, le politicien de 68 ans, a travaillé chez Nationair et Quebecair avant de fonder Air Transat en 1986.

François Legault est entré en politique en devenant ministre de l'Industrie alors que Lucien Bouchard était premier ministre en septembre 1998. Il sera élu député en novembre de la même année.

En tout, les citoyens des circonscriptions de Rousseau et de l'Assomption vont lui accorder leur confiance à huit reprises.

Par la suite, François Legault va assumer plusieurs autres responsabilités notamment au Conseil du trésor, à l'Éducation, à l'Emploi et la Santé.

Il devient finalement chef de la Coalition avenir Québec en 2011.

Un sondage fatal?

Mercredi matin, un nouveau sondage Pallas Data-Qc125-L'actualité plaçait la CAQ à nouveau très bas dans les intentions de vote aux prochaines élections provinciales. Le parti de François Legault obtenait seulement 11% des appuis.

Le Parti québécois continue de dominer avec 34% des intentions de vote. Il est suivi par le parti libéral avec 24% des appuis.

À écouter

Départ de François Legault: «C’est une très mauvaise nouvelle pour le PQ»

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
0:00
2:39

À écouter

François Legault démissionne: prend-il la bonne décision?

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

0:00
13:52

À écouter

Démission de François Legault: la classe politique réagit au séisme

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
0:00
15:16

À écouter

Fin d’un règne: retour sur 25 ans d’engagement politique de François Legault

Avec

Any Guillemette
Any Guillemette
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

0:00
3:41

