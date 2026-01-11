 Aller au contenu
Justice et faits divers
Quelques procès à suivre en 2026

Procès de Gilbert Rozon : «La preuve est extrêmement imposante»

par 98.5

le 11 janvier 2026 08:49

Avec

Gilbert Rozon qui s'adresse aux médias / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

L'année 2026 s'annonce chargée sur le plan judiciaire, alors que plusieurs procès importants se dérouleront au cours des prochains mois. 

Écoutez Nicole Gibeault, juge à la retraite, brosser le portrait des causes à suivre au cours des prochaines semaines, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

Elle discute notamment du procès de Gilbert Rozon.

«Là, on attend la décision, pour les neuf femmes qui réclament 14 millions au total à M. Rozon. La preuve est extrêmement imposante, je souhaite de bonnes chances à la juge. Je sais qu'elle sera en mesure de le faire décortiquer tout ça. C'est un procès qui a duré dix mois.»

Nicole Gibeault

