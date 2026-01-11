Quelques procès à suivre en 2026

L'année 2026 s'annonce chargée sur le plan judiciaire, alors que plusieurs procès importants se dérouleront au cours des prochains mois.

Écoutez Nicole Gibeault, juge à la retraite, brosser le portrait des causes à suivre au cours des prochaines semaines, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Elle discute notamment du procès de Gilbert Rozon.