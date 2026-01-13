Alors que Denis Coderre a des dettes s'élevant à plus d'un million de dollars, d'après le Journal de Montréal, Pierre Fortin de Jean Fortier et associés, explique l'état de la situation des faillites dans la population québécoise.

M. Fortin souligne qu'il y a eu «moitié moins de faillite» depuis la pandémie de COVID-19 chez les Québécois étant donné que ces derniers avaient 30 pourcent de dépenses en moins.

«C'est la première fois depuis qu'on regarde des statistiques au niveau bancaire, qu'avec autant d'économies dans les banques canadiennes», souligne-t-il.

Écoutez Pierre Fortin, président de Jean Fortier et associés, syndic autorisé en insolvabilité, aborder le sujet, mardi, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie