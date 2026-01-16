Le film Nino, un premier long-métrage de Pauline Loquès mettant en vedette l'acteur québécois Théodore Pellerin, qui incarne un jeune adulte atteint d'un cancer, arrive en salle ce vendredi.
Écoutez Catherine Brisson en discuter lors de sa chronique culturelle au micro de Patrick Lagacé.
«En attendant son premier traitement, il va tenter de digérer ce qu'il vient d'apprendre. On va le suivre dans différentes scènes, notamment avec sa mère avec qui il y a une belle relation, mais il est incapable de lui dire qu'il est malade. C'est un peu comme si Nino devenait le spectateur de sa propre vie. J'ai trouvé qu'au-delà de la mise en scène de Pauline Loquet, Théodore Pellerin a un talent fou pour le jeu.»