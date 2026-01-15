Visite de Mark Carney en Chine

La visite du premier ministre canadien Mark Carney en Chine vise à ouvrir une «nouvelle ère» dans les relations bilatérales après près d'une décennie de froid diplomatique.
Le Canada cherche aussi à diversifier ses marchés d'exportation pour réduire sa dépendance aux États-Unis.
Écoutez l'ancien ambassadeur du Canada à Pékin, Guy St-Jacques, commenter cette importante visite politique au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un accueil solennel pour Mark Carney au Grand Palais du Peuple;
- Les discussions avec Xi Jinping visent à relancer les relations bilatérales sino-canadiennes, perturbées depuis 2019, qui ont mené à une perte de quelque 4,5 milliards de dollars d’exportations;
- Des protocoles d’entente ont déjà été signés;
- La nécessité d’aborder des sujets sensibles comme l’ingérence chinoise tout en maintenant la prudence face aux intérêts américains et aux secteurs sensibles.