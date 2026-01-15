Visite de Mark Carney en Chine

La visite du premier ministre canadien Mark Carney en Chine vise à ouvrir une «nouvelle ère» dans les relations bilatérales après près d'une décennie de froid diplomatique.

Le Canada cherche aussi à diversifier ses marchés d'exportation pour réduire sa dépendance aux États-Unis.

Écoutez l'ancien ambassadeur du Canada à Pékin, Guy St-Jacques, commenter cette importante visite politique au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés