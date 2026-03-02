La succession de l’ayatollah Khamenei s’organise déjà en Iran après que le leader suprême de 86 ans a été tué dans l’attaque menée par les États-Unis sur Téhéran samedi.

Plusieurs noms circulent déjà alors que les gardiens de la Révolution continuent d’être omniprésents au sein du régime islamique.

Écoutez Haneih Ziaei, politologue et spécialiste du monde iranien contemporain, chercheuse associée à la Chaire Raoul-Dandurand de l’Université du Québec à Montréal, analyser la situation actuelle en Iran, lundi, au micro de Philippe Cantin.