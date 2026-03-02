 Aller au contenu
Politique internationale
Succession de l’ayatollah

Iran: «La mort du Guide suprême ne signifie pas la fin de l'idéologie»

par 98.5

0:00
7:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 mars 2026 16:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Iran: «La mort du Guide suprême ne signifie pas la fin de l'idéologie»
La succession de l’ayatollah Khamenei s’organise déjà en Iran après que le leader suprême de 86 ans a été tué. / Alexander Zemlianichenko / The Associated Press

La succession de l’ayatollah Khamenei s’organise déjà en Iran après que le leader suprême de 86 ans a été tué dans l’attaque menée par les États-Unis sur Téhéran samedi.

Plusieurs noms circulent déjà alors que les gardiens de la Révolution continuent d’être omniprésents au sein du régime islamique.

Écoutez Haneih Ziaei, politologue et spécialiste du monde iranien contemporain, chercheuse associée à la Chaire Raoul-Dandurand de l’Université du Québec à Montréal, analyser la situation actuelle en Iran, lundi, au micro de Philippe Cantin.

«La mort du Guide suprême pourrait être éventuellement une contribution majeure à fragiliser le régime. Mais à l'heure où on se parle, la République islamique d'Iran est toujours au pouvoir. La mort du Guide suprême ne signifie pas la fin de l'idéologie.»

Haneih Ziaei

Vous aimerez aussi

Bombardements : «Ça va causer des problèmes pour les passagers et le fret»
La commission
Bombardements : «Ça va causer des problèmes pour les passagers et le fret»
0:00
8:42
Guerre en Iran: «Je ne serais jamais allé là si je n'avais pas d'affaire là»
Radio textos
Guerre en Iran: «Je ne serais jamais allé là si je n'avais pas d'affaire là»
0:00
24:36

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Rattrapage
Date limite des transactions dans la LNH
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Fin de carrière pour le Tigre: Michel Bergeron prend sa retraite
Rattrapage
Après 52 ans
Fin de carrière pour le Tigre: Michel Bergeron prend sa retraite
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»
Rattrapage
Tension autour du Détroit d'Ormuz
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»
Accord avec l’Inde sur l’uranium: «Il y a un message à Washington dans tout ça»
Rattrapage
Nouveaux partenariats commerciaux
Accord avec l’Inde sur l’uranium: «Il y a un message à Washington dans tout ça»
Intervention en Iran: quel est le réel but des États-Unis?
Rattrapage
Opération majeure au Moyen-Orient
Intervention en Iran: quel est le réel but des États-Unis?
«Elle projette une femme sage qui ne fait pas de déclarations à l'emporte-pièce»
Rattrapage
Fréchette de passage à Tout le monde en parle
«Elle projette une femme sage qui ne fait pas de déclarations à l'emporte-pièce»
Normand D'Amour revient sur le «microcosme» qu'est Big Brother
Rattrapage
Dans les coulisses de la téléréalité
Normand D'Amour revient sur le «microcosme» qu'est Big Brother
«Si Fréchette prend les rênes de la CAQ, elle va devoir vivre avec le passé»
Rattrapage
De passage à Tout de monde en parle
«Si Fréchette prend les rênes de la CAQ, elle va devoir vivre avec le passé»
«Les Canadiens sont en train de faire leur place en séries éliminatoires»
Rattrapage
Dernier droit de la saison
«Les Canadiens sont en train de faire leur place en séries éliminatoires»
«Je n'ai pas dans le réservoir ce qu'il faut pour me relancer» -Vincent Marissal
Rattrapage
La politique, «c'est rough», selon le député
«Je n'ai pas dans le réservoir ce qu'il faut pour me relancer» -Vincent Marissal
À quoi peut-on s'attendre pour la cérémonie des Oscars 2026?
Rattrapage
Chronique culturelle
À quoi peut-on s'attendre pour la cérémonie des Oscars 2026?
La guerre en Iran entraîne une forte présence policière aux États-Unis
Rattrapage
Risque de riposte terroriste
La guerre en Iran entraîne une forte présence policière aux États-Unis
«Tout le monde est passé au tordeur»: vos réactions à la finale Canada-USA
Rattrapage
Défaite crève-coeur du Canada
«Tout le monde est passé au tordeur»: vos réactions à la finale Canada-USA
Temps des sucres: Quand la haute gastronomie s'invite à la table des classiques
Rattrapage
Des fèves au lard au foie gras
Temps des sucres: Quand la haute gastronomie s'invite à la table des classiques