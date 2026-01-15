Émission coup de cœur

 Aller au contenu
Arts et spectacles
Facteur A : des rencontres inspirantes par des personnes inspirantes

par 98.5

Facteur A : des rencontres inspirantes par des personnes inspirantes
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L’émission Facteur A, qui présente des rencontres entre des personnes autistes et des célébrités québécoises, suscite l’attention et l’empathie depuis sa diffusion.

Disponibles sur les plateformes de Radio-Canada, les premiers épisodes mettent en scène Patrick Huard, Suzanne Clément ou encore Fred Pellerin.

Écoutez Georges Huard, participant à l’émission Facteur A, et la modératrice du programme Marie-Annick Deschamps, jeudi à l’émission Le Québec maintenant.

Georges Huard fait partie de ceux qui ont pu poser des questions aux invités de l’émission. Il estime que le programme peut aider dans la représentation des personnes atteintes d’autisme.

«Ça va aider parce que ça fait voir les autistes tels qu'ils sont au niveau de la communication. Il y en a qui ont plus de difficultés avec le langage, et il y en a d'autres qui sont assez fluides.»

George Huard

