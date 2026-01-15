Émission coup de cœur

L’émission Facteur A, qui présente des rencontres entre des personnes autistes et des célébrités québécoises, suscite l’attention et l’empathie depuis sa diffusion.

Disponibles sur les plateformes de Radio-Canada, les premiers épisodes mettent en scène Patrick Huard, Suzanne Clément ou encore Fred Pellerin.

Écoutez Georges Huard, participant à l’émission Facteur A, et la modératrice du programme Marie-Annick Deschamps, jeudi à l’émission Le Québec maintenant.

Georges Huard fait partie de ceux qui ont pu poser des questions aux invités de l’émission. Il estime que le programme peut aider dans la représentation des personnes atteintes d’autisme.