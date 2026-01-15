Diplomatie

Le premier ministre Mark Carney poursuit sa visite diplomatique en Chine dans le but de resserrer les liens avec ce pays qui est le deuxième plus gros partenaire commercial du Canada après les États-Unis.

Jeudi, il a laissé entendre qu’une « nouvelle ère s’ouvrait » pour les relations entre la Chine et le Canada.

