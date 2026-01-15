Une fois par semaine, Frédérick Gagnon, Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, sera de passage au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez pour discuter des actions du président Trump.
Écoutez cette première chronique Trumpienne, à l'émission La commission, portant sur la rencontre de Maria Corina Machado, figure d'opposition au Venezuela, et Donald Trump, jeudi, à Washington.
«Trump voulait rencontrer Madame Machado parce qu'elle a laissé entendre dans les derniers jours qu'elle partagerait le prix Nobel de la paix qu'elle a reçu avec Trump. Évidemment, le comité du prix Nobel dit qu'on ne peut pas faire ça. Mais madame Machado veut flatter monsieur Trump dans le sens du poil, dans le contexte de l'intervention au Venezuela. Et Trump avait dit qu'elle ne gouvernerait pas le pays. Donc, on verra s'il lui sera plus favorable après cette rencontre.»