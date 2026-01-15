 Aller au contenu
Hockey
Contrat de deux ans avec les Canadiens

«Texier ne sera pas le joueur de trop» -Martin McGuire

par 98.5

0:00
3:51

Entendu dans

La commission

le 15 janvier 2026 13:11

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

«Texier ne sera pas le joueur de trop» -Martin McGuire
Les Canadiens de Montréal feront face aux Sabres de Buffalo, jeudi soir, avec dans ses rangs le joueur Alexandre Texier, qui vient de signer un contrat de deux ans avec l'équipe. / Karl DeBlaker / The Associated Press

Les Canadiens de Montréal feront face aux Sabres de Buffalo, jeudi soir, avec dans ses rangs le joueur Alexandre Texier, qui vient de signer un contrat de deux ans avec l'équipe. 

Écoutez Martin McGuire en discuter, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Il s'est senti adopté. Ses performances sur la patinoire ont fait la différence et lui ont qui ont permis d'obtenir ce contrat-là. C'est un joueur qui peut faire beaucoup de choses pour l'équipe du Canadien.  Des joueurs qui vont revenir au jeu bientôt, ça va bouger un peu dans l'alignement. Mais ce qu'on décode, c'est que Texier ne sera pas le joueur de trop.»

Martin McGuire

Vous aimerez aussi

«Pour Caufield et Suzuki, c'est extrêmement précieux» -Dany Dubé
Les amateurs de sports
«Pour Caufield et Suzuki, c'est extrêmement précieux» -Dany Dubé
0:00
18:09
Tony Marinaro préfère Hutson à Dobson sur la première vague
Les amateurs de sports
Tony Marinaro préfère Hutson à Dobson sur la première vague
0:00
17:59

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Pepsi veut rendre hommage au Canada avec un soda à l’érable
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Pepsi veut rendre hommage au Canada avec un soda à l’érable
3.8 millions $: ce que doivent les camionneurs à rabais aux remorqueurs
Rattrapage
Nouvelle du Journal de Montréal
3.8 millions $: ce que doivent les camionneurs à rabais aux remorqueurs
Les alcools de la SAQ livrés par Uber Eats: un choix difficile à justifier
Rattrapage
Choix d'une plateforme américaine
Les alcools de la SAQ livrés par Uber Eats: un choix difficile à justifier
Péage routier: une bonne idée pour restaurer les routes?
Rattrapage
Déficit des infrastructures publiques
Péage routier: une bonne idée pour restaurer les routes?
Une nouvelle ère dans les relations entre la Chine et le Canada
Rattrapage
Diplomatie
Une nouvelle ère dans les relations entre la Chine et le Canada
«Mme Machado veut flatter Trump dans le sens du poil»
Rattrapage
Chronique Trumpienne
«Mme Machado veut flatter Trump dans le sens du poil»
Télétravail ou vitalité urbaine: le grand défi de la métropole québécoise
Rattrapage
Pertes de 14 millions $ par semaine
Télétravail ou vitalité urbaine: le grand défi de la métropole québécoise
Télétravail : «Il faut faire la démonstration que l'individu est performant»
Rattrapage
Habitudes de travail
Télétravail : «Il faut faire la démonstration que l'individu est performant»
Succession à la CAQ: les coulisses de la future course
Rattrapage
Les ministres candidats devront-ils démissionner?
Succession à la CAQ: les coulisses de la future course
Pneus, accélération et traction: comment dompter nos routes glacées
Rattrapage
Conduite hivernale
Pneus, accélération et traction: comment dompter nos routes glacées
Routes glissantes: quelle est la situation sur le réseau routier?
Rattrapage
Conditions météo difficiles
Routes glissantes: quelle est la situation sur le réseau routier?
«Il faut quand même un réflexe de décence, il a fait 25 ans en politique»
Rattrapage
Démission de François Legault
«Il faut quand même un réflexe de décence, il a fait 25 ans en politique»
Bilan de François Legault: l'heure des comptes pour le gouvernement comptable
Rattrapage
Bilan et succession à la CAQ
Bilan de François Legault: l'heure des comptes pour le gouvernement comptable
Covid-19: «Legault voulait prendre les décisions en assumant la responsabilité»
Rattrapage
Bilan de la pandémie
Covid-19: «Legault voulait prendre les décisions en assumant la responsabilité»