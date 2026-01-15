Contrat de deux ans avec les Canadiens

Les Canadiens de Montréal feront face aux Sabres de Buffalo, jeudi soir, avec dans ses rangs le joueur Alexandre Texier, qui vient de signer un contrat de deux ans avec l'équipe.
Écoutez Martin McGuire en discuter, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il s'est senti adopté. Ses performances sur la patinoire ont fait la différence et lui ont qui ont permis d'obtenir ce contrat-là. C'est un joueur qui peut faire beaucoup de choses pour l'équipe du Canadien. Des joueurs qui vont revenir au jeu bientôt, ça va bouger un peu dans l'alignement. Mais ce qu'on décode, c'est que Texier ne sera pas le joueur de trop.»