Selon son ex-directeur aux relations médias

Après une compilation de moments cocasses de François Legault présentée par Frédéric Labelle, Manuel Dionne, ex-directeur des relations médias du premier ministre, souligne sans détour que la CAQ a gouverné en fonction des sondages.

M. Dionne raconte aussi des anecdotes de coulisses qui ne se sont pas déroulées comme prévu, expliquant que le timing de certaines déclarations n'était pas toujours approprié, mais que plusieurs blagues l'ont bien fait rire.

En privé, Manuel Dionne recommandait à François Legault de miser sur «ses talents naturels» plutôt que d'essayer de changer sa personnalité.

Écoutez l'ancien directeur aux relations médias de François Legault, Manuel Dionne, ainsi que le chroniqueur Frédéric Labelle revenir sur les dernières années en politique de M. Legault à Lagacé le matin.