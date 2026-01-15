 Aller au contenu
Selon son ex-directeur aux relations médias

La CAQ a-t-elle gouverné selon les sondages? «Oui, mais ce n'est pas péjoratif»

le 15 janvier 2026 08:33

Patrick Lagacé
Après une compilation de moments cocasses de François Legault présentée par Frédéric Labelle, Manuel Dionne, ex-directeur des relations médias du premier ministre, souligne sans détour que la CAQ a gouverné en fonction des sondages.

M. Dionne raconte aussi des anecdotes de coulisses qui ne se sont pas déroulées comme prévu, expliquant que le timing de certaines déclarations n'était pas toujours approprié, mais que plusieurs blagues l'ont bien fait rire.

En privé, Manuel Dionne recommandait à François Legault de miser sur «ses talents naturels» plutôt que d'essayer de changer sa personnalité.

Écoutez l'ancien directeur aux relations médias de François Legault, Manuel Dionne, ainsi que le chroniqueur Frédéric Labelle revenir sur les dernières années en politique de M. Legault à Lagacé le matin.

«[François Legault gouvernait selon les sondages] mais c'est pas péjoratif. C'est un parti, c'est un gouvernement et c'est un premier ministre qui est là pour répondre à une expression populaire. C'est pas un parti. Il dit souvent que la CAQ, c'est un parti pragmatique. C'est vrai, c'est pas un parti idéologique comme peuvent l'être d'autres partis qui présentent des réformes, qui n'ont pas nécessairement l'assentiment populaire. François Legault, il veut répondre à des besoins concrets des gens, des personnes. Et oui, il teste. Il jaugeait l'humeur des Québécois sur les différents projets gouvernementaux.»

Manuel Dionne

