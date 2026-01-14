 Aller au contenu
Hockey
Le pourcentage d'arrêts à la baisse

«Presque tous les gardiens jouent de la même façon» -Stéphane Waite

«Presque tous les gardiens jouent de la même façon» -Stéphane Waite
Stéphane Waite / Cogeco Média

Le taux d'efficacité des gardiens de but est à la baisse depuis un certain temps. Est-ce en raison de la qualité des attaquants? Oui, mais pas uniquement,

Écoutez Stéphane Waite se prononcer sur le sujet au micro de Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Les gardiens jouent le «pourcentage» dans leur positionnement;
  • «Presque tous les gardiens jouent de la même façon»;
  • Les incroyables habiletés d'attaquants comme Cole Caufield;
  • L'importance de l’instinct et de la créativité;
  • Samuel Montembeault est actuellement le meilleur gardien du Canadien selon Waite - 0,949 depuis Noël - et il recommande de lui confier deux matchs sur trois.

