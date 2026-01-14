Le pourcentage d'arrêts à la baisse

Le taux d'efficacité des gardiens de but est à la baisse depuis un certain temps. Est-ce en raison de la qualité des attaquants? Oui, mais pas uniquement,
Écoutez Stéphane Waite se prononcer sur le sujet au micro de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Les gardiens jouent le «pourcentage» dans leur positionnement;
- «Presque tous les gardiens jouent de la même façon»;
- Les incroyables habiletés d'attaquants comme Cole Caufield;
- L'importance de l’instinct et de la créativité;
- Samuel Montembeault est actuellement le meilleur gardien du Canadien selon Waite - 0,949 depuis Noël - et il recommande de lui confier deux matchs sur trois.