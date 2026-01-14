Contrat de deux ans de 5 millions $

Les parallèles entre Alexandre Texier et Antoine Roussel sont nombreux. Le hockey. Deux Français. Des joueurs de la LNH. Tous deux ont inscrit un tour du chapeau dans le circuit Bettman.
Qui de mieux pour commenter la mise sous contrat de Texier avec les Canadiens de Montréal?
Écoutez Antoine Roussel au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «On a trouvé un gars qui fonctionne sur le premier trio ou qui fonctionne peu importe où il est»;
- Roussel estime qu'il fallait de l'audace pour faire une croix un contrat de 2.5 millions $ garanti à St-Louis;
- Texier demeure sur le premier trio? «Aussi longtemps qu'il performe sur ce trio-là»;
- Le Canadien, une équipe de premier tiers? Oui;
- Les erreurs d'Arber et la dominance de Juraj
- La glissade aux enfers des Rangers;
- Elias Pettersson, un joueur intrigant.