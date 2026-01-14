Rick Bowness derrière le banc des Blue Jackets

L'organisation des Blue Jackets a congédié son entraîneur Dean Evason pour le remplacer par le vétéran entraîneur Rick Bowness.

Écoutez Mathieu Olivier, des Blue Jackets de Colombus, commenter le changement d'entraîneur au sein de la formation avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés