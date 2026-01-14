Rick Bowness derrière le banc des Blue Jackets

L'organisation des Blue Jackets a congédié son entraîneur Dean Evason pour le remplacer par le vétéran entraîneur Rick Bowness.
Écoutez Mathieu Olivier, des Blue Jackets de Colombus, commenter le changement d'entraîneur au sein de la formation avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La première bonne impression de Rick Bowness;
- Le nouvel entraîneur communique bien, selon Olivier;
- Un certain optimisme pour la deuxième moitié de saison malgré une fiche décevante;
- Le rôle clé de Zach Werenski;
- Les combats dans la LNH, notamment celui contre Ryan Reaves, et la culture de respect entre joueurs.