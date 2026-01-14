 Aller au contenu
Hockey
Avantage numérique

Tony Marinaro préfère Hutson à Dobson sur la première vague

par 98.5 Sports

0:00
17:59

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 janvier 2026 19:53

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro
Tony Marinaro préfère Hutson à Dobson sur la première vague
En zone offensive avec Tony Marinaro / Cogeco Média

Bien des observateurs ont perçu le revers de 3-2 des Canadiens contre les Capitals comme la perte d'un point.

Mais pas tous...

Écoutez Tony Marinaro commenter la situation des Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Tony estime que le Canadien a gagné un point à Washington vu qu'il s'agissait d'un cinquième match en sept soirs;
  • «Pour moi, c'est un point de gagné»;
  • Dobson à la place de Hutson sur la première vague d'avantage numérique: «Hutson est un gars qui peut trouver ses coéquipiers beaucoup mieux que Dobson. C'est un gars qui est beaucoup plus imprévisible que Dobson
  • Tony n'aurait pas donné un contrat si rapidement à Alexandre Texier;
  • Que va demander Ivan Demidov pour son premier contrat majeur? «Je pense que c'est une règle interne: présentement, le Canadien ne veut voir personne toucher 10 millions $ (par saison)».

Vous aimerez aussi

«On a plus de points au classement que l'équipe devrait en avoir» -José Théodore
Les amateurs de sports
«On a plus de points au classement que l'équipe devrait en avoir» -José Théodore
0:00
18:58
«Une nouvelle forme de communication» -Mathieu Olivier
Les amateurs de sports
«Une nouvelle forme de communication» -Mathieu Olivier
0:00
13:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Une nouvelle forme de communication» -Mathieu Olivier
Rattrapage
Rick Bowness derrière le banc des Blue Jackets
«Une nouvelle forme de communication» -Mathieu Olivier
«Je pense qu'il avait fait le tour avec les Steelers» -Bruno Heppell
Rattrapage
Mike Tomlin quitte les Steelers
«Je pense qu'il avait fait le tour avec les Steelers» -Bruno Heppell
«On a plus de points au classement que l'équipe devrait en avoir» -José Théodore
Rattrapage
Les Canadiens dans le Top 10 de la LNH
«On a plus de points au classement que l'équipe devrait en avoir» -José Théodore
La réaction à chaud du propriétaire des Ravens
Rattrapage
Temps d'arrêt
La réaction à chaud du propriétaire des Ravens
«Pour Caufield et Suzuki, c'est extrêmement précieux» -Dany Dubé
Rattrapage
Texier travaille en fonction de ses coéquipiers
«Pour Caufield et Suzuki, c'est extrêmement précieux» -Dany Dubé
Un week-end aussi fou qu'exceptionnel
Rattrapage
Éliminatoires de la NFL
Un week-end aussi fou qu'exceptionnel
«Il n'y a aucun mouvement de personnel qui va se faire» -Antoine Roussel
Rattrapage
Avant les Jeux olympiques
«Il n'y a aucun mouvement de personnel qui va se faire» -Antoine Roussel
Hockey féminin: on discute de la composition de l'équipe nationale
Rattrapage
Jeux olympiques de Milan
Hockey féminin: on discute de la composition de l'équipe nationale
NFL: c'est le temps de faire les prédictions
Rattrapage
Six matchs éliminatoires en fin de semaine
NFL: c'est le temps de faire les prédictions
Les Sénateurs nient fermement les rumeurs touchant Linus Ullmark
Rattrapage
Rumeurs sur les réseaux sociaux
Les Sénateurs nient fermement les rumeurs touchant Linus Ullmark
Le club-école des Nets attire des milliers d'amateurs à la Place Bell
Rattrapage
Basketball
Le club-école des Nets attire des milliers d'amateurs à la Place Bell
«Le hockey, c'est notre nation» -Guy Jodoin
Rattrapage
Ça sent la coupe
«Le hockey, c'est notre nation» -Guy Jodoin
Les succès de Texier, la fierté retrouvée et les ennuis de Bolduc
Rattrapage
Le premier trio
Les succès de Texier, la fierté retrouvée et les ennuis de Bolduc
«Texier comprend son rôle et il joue en fonction des deux autres» -Dany Dubé
Rattrapage
Les succès de Texier avec Suzuki et Caufield
«Texier comprend son rôle et il joue en fonction des deux autres» -Dany Dubé