Bien des observateurs ont perçu le revers de 3-2 des Canadiens contre les Capitals comme la perte d'un point.
Mais pas tous...
Écoutez Tony Marinaro commenter la situation des Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Tony estime que le Canadien a gagné un point à Washington vu qu'il s'agissait d'un cinquième match en sept soirs;
- «Pour moi, c'est un point de gagné»;
- Dobson à la place de Hutson sur la première vague d'avantage numérique: «Hutson est un gars qui peut trouver ses coéquipiers beaucoup mieux que Dobson. C'est un gars qui est beaucoup plus imprévisible que Dobson.»
- Tony n'aurait pas donné un contrat si rapidement à Alexandre Texier;
- Que va demander Ivan Demidov pour son premier contrat majeur? «Je pense que c'est une règle interne: présentement, le Canadien ne veut voir personne toucher 10 millions $ (par saison)».