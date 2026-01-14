Les Canadiens dans le Top 10 de la LNH

Le Canadien de Montréal est-il devenu une équipe du premier tiers de la LNH? Disons, du Top 10 du circuit Bettman?

C'est la question d'ouverture posée par Mario Langlois à José Théodore.

Écoutez José Théodore répondre à cette question et plusieurs autres en compagnie de Mario Langlois aux Amateurs de sports.

Après réflexion, José Théodore avance ceci: