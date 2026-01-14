Les Canadiens dans le Top 10 de la LNH

Le Canadien de Montréal est-il devenu une équipe du premier tiers de la LNH? Disons, du Top 10 du circuit Bettman?
C'est la question d'ouverture posée par Mario Langlois à José Théodore.
Écoutez José Théodore répondre à cette question et plusieurs autres en compagnie de Mario Langlois aux Amateurs de sports.
Après réflexion, José Théodore avance ceci:
«Sur papier, à un moment donné, tu dis: OK. On est rendus à la mi-saison. Ce n'est pas un feu de paille. D'un autre côté, j'ai comme tendance à dire qu'on dirait que le Canadien est meilleur à ce que je m'attendais. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille autant de victoires puis qu'on soit dans le Top 10. Pour répondre à ta question, je pense quand même qu'on a plus de points au classement que l'équipe devrait en avoir.»
Les autres sujets discutés:
- Le retour de Samuel Montembeault: «Je lui lève mon chapeau»;
- Présentement, le meilleur duo de gardiens est celui formé par Montembeault et Jacob Fowler;
- On discute des propos de Jakub Dobes;
- Les rumeurs d’échange chez les Devils du New Jersey;
- L’intégration réussie d’Alexandre Texier avec le Tricolore.