Texier travaille en fonction de ses coéquipiers

L'attaquant français Alexandre Texier a signé un contrat de deux ans, mercredi, avec les Canadiens de Montréal.
Écoutez à ce sujet Martin McGuire et Dany Dubé, qui sont à Buffalo, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Martin McGuire est surpris des performances de Texier, lui qui a impressionné par sa polyvalence;
- Les déclarations d'Alexandre Texier après avoir signé son contrat;
- Deux années de contrat veulent dire que Texier a gagné un poste;
- Dubé: «Texier est un joueur complémentaire. Il travaille en fonction de ses coéquipiers sur la glace. Pour Caufield et Suzuki, c'est extrêmement précieux»;
- Dubé: «De plus en plus, les Canadiens, s'ils aiment un joueur, il le signent»