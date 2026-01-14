 Aller au contenu
Hockey
Texier travaille en fonction de ses coéquipiers

«Pour Caufield et Suzuki, c'est extrêmement précieux» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 janvier 2026 18:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«Pour Caufield et Suzuki, c'est extrêmement précieux» -Dany Dubé
Alexandre Texier. / AP/Karl DeBlaker

L'attaquant français Alexandre Texier a signé un contrat de deux ans, mercredi, avec les Canadiens de Montréal.

Écoutez à ce sujet Martin McGuire et Dany Dubé, qui sont à Buffalo, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Martin McGuire est surpris des performances de Texier, lui qui a impressionné par sa polyvalence;
  • Les déclarations d'Alexandre Texier après avoir signé son contrat;
  • Deux années de contrat veulent dire que Texier a gagné un poste;
  • Dubé: «Texier est un joueur complémentaire. Il travaille en fonction de ses coéquipiers sur la glace. Pour Caufield et Suzuki, c'est extrêmement précieux»;
  • Dubé: «De plus en plus, les Canadiens, s'ils aiment un joueur, il le signent»

