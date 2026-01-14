 Aller au contenu
Société
Salon de l'auto de Montréal

Retour de grandes marques, essais et hommage à Gilles Villeneuve

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 janvier 2026 18:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le Salon de l’Auto de Montréal débute ce vendredi avec un hommage à Gilles Villeneuve et le retour de grandes marques européennes.

Écoutez à ce sujet Bertand Godin, pilote automobile et spécialiste en matière de conduite sécuritaire, conférencier, auteur et chroniqueur et porte-parole du salon au micro de Philippe Cantin.

Le salon, qui se tiendra au Palais des Congrès, accueille le retour de BMW et Audi, propose 30% de véhicules électriques, des essais routiers et des zones thématiques.

Un hommage à Gilles Villeneuve, vainqueur du Grand Prix du Canada en 1978, est prévu avec exposition de voitures, artefacts et film.

Bertand Godin souligne l’importance de l’évolution technologique, du respect des choix entre moteurs à combustion et électriques, et de la passion automobile.

