Le premier ministre démissionne

Quel sera l'héritage économique de François Legault?

le 14 janvier 2026 18:08

Philippe Cantin
Michèle Boisvert, ancienne déléguée générale du Québec à Paris, se souvient des rencontres avec François Legault quand elle occupait ce poste.

  • Comment se déroulaient les rencontres entre le premier ministre et ses délégués;
  • Comment François Legault a réduit l’écart de richesse avec l’Ontario de 16 % à 11 %;
  • Sous ses gouvernements, les budgets de la Santé, de l’Éducation et de la Culture ont augmenté de 57 %, 58 % et 61 % - incluant les salaires et le nombre de fonctionnaires;
  • Son projet phare, la filière batterie, a échoué;
  • Hydro-Québec et l’accord avec Terre-Neuve-et-Labrador pourraient constituer son héritage.

