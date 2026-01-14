Le premier ministre démissionne

Michèle Boisvert, ancienne déléguée générale du Québec à Paris, se souvient des rencontres avec François Legault quand elle occupait ce poste.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Comment se déroulaient les rencontres entre le premier ministre et ses délégués;
- Comment François Legault a réduit l’écart de richesse avec l’Ontario de 16 % à 11 %;
- Sous ses gouvernements, les budgets de la Santé, de l’Éducation et de la Culture ont augmenté de 57 %, 58 % et 61 % - incluant les salaires et le nombre de fonctionnaires;
- Son projet phare, la filière batterie, a échoué;
- Hydro-Québec et l’accord avec Terre-Neuve-et-Labrador pourraient constituer son héritage.