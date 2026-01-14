 Aller au contenu
La démission de Legault pour le Canada anglais

«Le paysage politique vient de basculer complètement» -Dimitri Soudas

Démission du premier ministre François Legault : le Canada anglais surveille la situation à distance en se demandant ce que cela signifie réellement.

  • La démission de François Legault change la donne pour le Canada anglais;
  • L'absence de Legault, figure centrale et cible des partis d’opposition, force tous les partis à modifier leurs stratégies au Québec;
  • La situation sera moins aisée pour le Parti québécois;
  • Les partis vont devoir se repositionner;
  • Un prochain gouvernement minoritaire avec le Parti conservateur du Québec avec la balance du pouvoir?

