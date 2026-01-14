Démission de François Legault

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi, ce qui a soulevé de nombreuses réactions de la part de la classe politique.

Écoutez Ruba Ghazal, co-porte-parole de Québec solidaire, en discuter avec Philippe Cantin et souligner certains points qu'elle estime positifs lors de son mandat à la tête du Québec.