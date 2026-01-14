 Aller au contenu
Politique provinciale
Démission de François Legault

«Je pense qu'il a bien connecté avec la population pendant la pandémie»

par 98.5

0:00
8:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 janvier 2026 16:24

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je pense qu'il a bien connecté avec la population pendant la pandémie»
Le premier ministre du Québec du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi, ce qui a soulevé de nombreuses réactions de la part de la classe politique. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi, ce qui a soulevé de nombreuses réactions de la part de la classe politique.

Écoutez Ruba Ghazal, co-porte-parole de Québec solidaire, en discuter avec Philippe Cantin et souligner certains points qu'elle estime positifs lors de son mandat à la tête du Québec.

«C'est important aussi de souligner les choses positives. Je pense que François Legault a bien fait dans sa connexion avec la population pendant la pandémie. Et, même dans la vraie vie, François Legault, c'est quelqu'un avec qui je pourrais aimer prendre un souper, puis avoir de bonnes discussions. Mais je pense qu'il y a eu un moment où il y a eu une connexion avec les gens. Ils sentaient qu'il était sincère pendant la pandémie.»

Ruba Ghazal

