Politique
Portrait des forces en présence au sein de la CAQ

Qui sont les successeurs potentiels de François Legault à la tête de la CAQ?

par 98.5

0:00
7:04

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 janvier 2026 15:53

Avec

Philippe Léger / Cogeco Média

Philippe Léger qualifie la CAQ de projet politique bâti «sur mesure» pour François Legault, agissant comme le ciment entre fédéralistes et nationalistes.

Avec son départ, Sonia LeBel apparaît comme la favorite naturelle pour sa capacité à rassembler, bien que son intérêt soit incertain.

Simon Jolin-Barrette incarne la relève idéologique, mais son caractère polarisant pourrait nuire à l'unité.

Tandis que Geneviève Guilbault voit son influence décliner après des dossiers houleux, Christine Fréchette s'impose comme une option sérieuse et compétente, malgré un profil plus effacé.

Écoutez Philippe Léger, analyse politique et chercheur invité à Sciences Po Paris, décortiquer le sujet, mercredi au Québec maintenant

