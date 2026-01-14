Série populaire

La série culte Heated Rivalry continue de bousculer l'univers télévisuel mondial.

Le comédien québécois François Arnaud, qui y incarne Scott Hunter, a récemment été surpris par Oprah Winfrey lors de sa participation à l'émission CBS Morning.

L'animatrice américaine a exprimé son admiration pour la série, confirmant son immense popularité.

Déjà renouvelée pour une troisième saison, la série est un phénomène tel qu'elle est la plus regardée en Russie, malgré l'absence de diffusion officielle.

Face à la forte demande, les livres originaux de Rachel Reid font l'objet de réimpressions massives.

