 Aller au contenu
Arts et spectacles
Série populaire

Succès mondial pour Heated Rivalry: déjà une troisième saison signée

par 98.5

0:00
4:16

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 janvier 2026 15:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Succès mondial pour Heated Rivalry: déjà une troisième saison signée
La série culte Heated Rivalry continue de bousculer l'univers télévisuel mondial. / Mandatory Credit / Bell Media HANDOUT

La série culte Heated Rivalry continue de bousculer l'univers télévisuel mondial.

Le comédien québécois François Arnaud, qui y incarne Scott Hunter, a récemment été surpris par Oprah Winfrey lors de sa participation à l'émission CBS Morning.

L'animatrice américaine a exprimé son admiration pour la série, confirmant son immense popularité.

Déjà renouvelée pour une troisième saison, la série est un phénomène tel qu'elle est la plus regardée en Russie, malgré l'absence de diffusion officielle.

Face à la forte demande, les livres originaux de Rachel Reid font l'objet de réimpressions massives.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, mercredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

Vous aimerez aussi

Charlotte Cardin s'impose aux Victoires de la Musique en France
Lagacé le matin
Charlotte Cardin s'impose aux Victoires de la Musique en France
0:00
5:04
Charlotte Cardin brille en France: 3 nominations aux Victoires de la musique
Le Québec maintenant
Charlotte Cardin brille en France: 3 nominations aux Victoires de la musique
0:00
7:48

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«J'ai vu ce matin un François Legault serein, presque soulagé»
Rattrapage
Démission du premier ministre
«J'ai vu ce matin un François Legault serein, presque soulagé»
Émission Ciao Milano: «On veut vous refaire vivre les jeux différemment»
Rattrapage
À Radio-Canada du 7 au 21 février
Émission Ciao Milano: «On veut vous refaire vivre les jeux différemment»
«On mérite d'être entendus» -Caroline Senneville, présidente de la CSN
Rattrapage
Malgré le départ de François Legault
«On mérite d'être entendus» -Caroline Senneville, présidente de la CSN
«Je pense qu'il a bien connecté avec la population pendant la pandémie»
Rattrapage
Démission de François Legault
«Je pense qu'il a bien connecté avec la population pendant la pandémie»
«Le Canadien a vraiment bien joué, particulièrement Montembeault»
Rattrapage
Défaite 3-2 face aux Capitals à Washington
«Le Canadien a vraiment bien joué, particulièrement Montembeault»
Qui sont les successeurs potentiels de François Legault à la tête de la CAQ?
Rattrapage
Portrait des forces en présence au sein de la CAQ
Qui sont les successeurs potentiels de François Legault à la tête de la CAQ?
Succession de Legault : «C'est de l'essentiel dont on va parler»
Rattrapage
Démission du premier ministre
Succession de Legault : «C'est de l'essentiel dont on va parler»
«L'enthousiasme, un carburant non négligeable» -Mario Langlois
Rattrapage
L'importance contribution des défenseurs
«L'enthousiasme, un carburant non négligeable» -Mario Langlois
Comment BKIND a dû modifier son approche
Rattrapage
Tarifs douaniers américains
Comment BKIND a dû modifier son approche
Mark Carney en Chine: les enjeux et la perspective historique
Rattrapage
Économie
Mark Carney en Chine: les enjeux et la perspective historique
Visite de Mark Carney en Chine: bonne ou mauvaise approche?
Rattrapage
Critiques des partis souverainistes
Visite de Mark Carney en Chine: bonne ou mauvaise approche?
«Il y aurait des exécutions prévues dans les prochaines heures» en Iran
Rattrapage
Rébellion et répression
«Il y aurait des exécutions prévues dans les prochaines heures» en Iran
Les jeunes lisent-ils encore des romans d'Agatha Christie?
Rattrapage
50e anniversaire de la mort d'Agatha Christie
Les jeunes lisent-ils encore des romans d'Agatha Christie?
«C'est une catastrophe pour la CAQ» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Sondage: la CAQ en queue de peloton avec QS
«C'est une catastrophe pour la CAQ» -Nathalie Normandeau