Bilan de la pandémie

La démission de François Legault marque la fin d'un chapitre dominé par sa gestion historique de la pandémie.

Le Dr Luc Boileau salue un leader qui a su naviguer dans le «brouillard» de l'incertitude scientifique avec détermination et humilité.

Selon lui, la capacité de M. Legault à allier rigueur politique et empathie humaine explique sa popularité record durant la crise.

En quittant ses fonctions, le premier ministre poserait un geste de prévention ultime pour sa propre santé, illustrant ainsi la lourdeur d'un mandat sans précédent dans l'histoire moderne du Québec.

Écoutez le Dr Luc Boileau, ex-directeur national de la Santé publique, revenir sur cette période et le bilan du premier ministre, mercredi, à La commission.