Politique provinciale
Bilan de la pandémie

Covid-19: «Legault voulait prendre les décisions en assumant la responsabilité»

Covid-19: «Legault voulait prendre les décisions en assumant la responsabilité»
Le premier ministre François Legault portait un masque des Canadiens de Montréal à son arrivée au point de presse quotidien sur la COVID-19, le jeudi 21 mai 2020 à Montréal. / Ryan Remiorz/ La Presse Canadienne

La démission de François Legault marque la fin d'un chapitre dominé par sa gestion historique de la pandémie.

Le Dr Luc Boileau salue un leader qui a su naviguer dans le «brouillard» de l'incertitude scientifique avec détermination et humilité.

Selon lui, la capacité de M. Legault à allier rigueur politique et empathie humaine explique sa popularité record durant la crise.

En quittant ses fonctions, le premier ministre poserait un geste de prévention ultime pour sa propre santé, illustrant ainsi la lourdeur d'un mandat sans précédent dans l'histoire moderne du Québec.

Écoutez le Dr Luc Boileau, ex-directeur national de la Santé publique, revenir sur cette période et le bilan du premier ministre, mercredi, à La commission. 

«On a réellement sauvé des vies... notre juridiction, qui est le Québec, s’en est sorti meilleur qu’à peu près toute la planète.»

Dr Luc Boileau

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

